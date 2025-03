Sport.quotidiano.net - Un bomber da 70 milioni. Castro, quotazione boom. E Santi può solo crescere

Non ci sono piùi numeri a certificare la crescita esponenziale diago. L’attaccante si è preso sulle spalle l’eredità di Zirkzee, con leggerezza e cattiveria: 10 gol e 8 assist in stagione, fin qui, divisi tra le 8 reti e i 5 passaggi vincenti in serie A e le 2 con 3 assist in Coppa Italia. L’olandese chiuse a 12+6,ha ancora 9 partite di campionato e almeno due di Coppa Italia per migliorare le statistiche. Intanto, oltre al Bologna si è preso la nazionale argentina a soli 20 anni: o 21 da compiere a settembre, nella prossima stagione, se preferite. E’ la nazionale campione del mondo, quella di Messi: insomma qualcosa che svolta una carriera e pure le quotazioni di mercato di un ragazzo arrivato nel gennaio 2024 per 12di euro. A dimostrazione di quest’ultima teoria, è arrivato lo studio del Cies osservatorio calcistico, che racconta comeagosia il secondo giocatore che milita in Italia che ha fatto lievitare maggiormente le proprie quotazioni, in relazione all’età (classe 2004) e al prezzo che è stato pagato.