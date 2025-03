Ilgiorno.it - Un barattolo pieno di parole delicate. Piccole attenzioni per un mondo migliore

Gli alunni hanno sperimentato quanto sia importante la gentilezza nella vita quotidiana e quanto possa influenzare positivamente l’ambiente sociale ed emotivo, aiutando a costruire un. Con semplici gesti egentili, si può contribuire a creare un clima più sereno e armonioso, fatto di rispetto e comprensione reciproca. Per dare forma concreta a questo valore, gli alunni hanno creato il "della Gentilezza", nel quale hanno inseritogentili che si possono usare verso gli altri. Ogni parola scelta rappresenta un gesto di attenzione, un modo per diffondere positività e far sentire speciali le persone intorno a noi. Inoltre, hanno realizzato il "Cuore della Gentilezza", un simbolo che li ha portati a riflettere su quanto sia importante riempire il cuore di gesti affettuosi, bellee azioni d’amore, perché solo così ilpuò davvero migliorare.