Certaldo, 20 marzo 2025 - C'è anche la consulenza di unnell'offerta di servizi ai lavoratori proposta da Sebach,di Certaldo attiva nel campo del noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili che ha ottenuto la certificazione Great Place to Work. Sebach ha implementato un piano welfarele che prevede lo stanziamento, per ogni lavoratore, di un budget annuale da utilizzare in autonomia scegliendo i benefit che meglio rispondono alle necessità di ognuno. Totalmente gratuita è la consulenza personalizzata ad opera di Francesco il Principe, già collaboratore di riviste, blog, tv e radio locali. «Sono il primole ufficiale italiano», dice, spiegando che è stato ingaggiato da Sebach «per fare l'oroscopo nel mese del compleanno al dipendente, che mi contatta, mi comunica i suoi dati che servono per fare il tema natale (ora, data e luogo di nascita), poi fissiamo durante il suo orario di lavoro un appuntamento, e io in videochiamata oppure in presenza glila spiegazione dei suoi aspetti astrologici e l'oroscopo per il 2025; e se ha una persona con cui vedere la compatibilità, controlliamo l'affinità».