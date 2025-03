Ilgiorno.it - Un Arlecchino improbabile. Goldoni rivisitato da zero

Liberamente tratto da “servitore di due padroni“ di Carlo, “?“ viene ad abitare il teatro Manzoni, nella versione scritta e diretta da Marco Baliani, con Andrea Pennacchi. Appuntamento domani e sabato alle 21 e domenica alle 16, per il ciclo “Grande prosa“. Musiche di Giorgio Gobbo eseguite dal vivo da Matteo e Riccardo Nicolin. Aiuto Regista Maria Celeste Carobene, produzione “Gli ipocriti Melina Balsamo“ in coproduzione con Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, L’che Andrea Pennacchi porta in scena farà forse sussultare i tanti “Arlecchini“ che nel tempo hanno fatto grande questa maschera della commedia dell’arte. Lui cerca in tutti i modi di essere all’altezza del ruolo, ma non ne azzecca una, è goffo, sovrappeso, del tutto, ma è in buona compagnia: gli altri attori che come lui sono stati assoldati con misere paghe dall’imprenditore Pantalone sono, al pari di, debordanti, fuori orario, catastroficamente inadeguati.