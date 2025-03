Ilrestodelcarlino.it - Un aiuto ai più fragili. Donati due deambulatori e un ecografo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una cerimonia di ringraziamento per la donazione di duee unportatile da parte dell’associazione Ravenna Belarus a favore del reparto di Medicina interna 1 ad indirizzo invecchiamento età dell’ospedale di Ravenna, diretta dal prof. Marco Domenicali è stata organizzata nella giornata di martedì. Ravenna Belarus è un’associazione di famiglie che opera dal 1999 nell’accoglienza di bambini e ragazzi bielorussi e nel volontariato internazionale di solidarietà nel loro Paese. Le contingenze politiche attuali e il dramma della guerra rendono difficile, in questo momento, portare avanti nuovi progetti di cooperazione e portare a termine quelli già in corso in Bielorussia; per questo motivo l’associazione sta abbracciando anche altre situazioni di difficoltà. In particolare, i, collocati nell’ambito dell’assistenza tutelare in termini di riabilitazione, andranno a potenziare il numero degli ausili per la movimentazione già in dotazione presso il reparto e contribuiranno a una più rapida pianificazione della dimissione, riducendo i tempi di ospedalizzazione e il rischio di complicanze come la sindrome di allettamento; l’portatile, dall’altro lato, riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dell’assistenza sanitaria, permettendo di eseguire esami diagnostici direttamente al letto del paziente, anche in situazioni di emergenza-urgenza, per interventi tempestivi e mirati.