Iodonna.it - Un aereo dell'Areonautica Militare ha trasportato alcuni bambini feriti con le loro famiglie da Gaza in Italia, prima Milano, poi Pisa e Roma

Leggi su Iodonna.it

, 20 mar. (askanews) – È atterrato a, per poi proseguire verso, un velivolo’Aeronautica, con a bordopalestinesi bisognosi di cure. I piccoli pazienti, accompagnati daifamiliari e da un’equipe medica, saranno trasin strutture ospedalierene per ricevere le cure necessarie. Leggi anche › Luoghi in pericolo nel 2025. Trae i monasteri buddhisti, anche la Luna, minacciata dal turismo spaziale «Dietro ogni missione come questa ci sono storie di sofferenza, ma anche di speranza», ha dichiarato il ministroa Difesa, Guido Crosetto. «Questi, costretti a lasciare laterra per potersi curare, rappresentano il volto più fragile di un conflitto che non risparmia nessuno.