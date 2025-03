Ilnapolista.it - Ultras Juventus, la Cassazione conferma l’associazione a delinquere e l’estorsione

Laconferme definitivamente le condanne per cinque esponenti della tifoseria organizzata dellaprocessati nell’ambito dell’inchiesta “Last Banner”. Lo riporta La Stampa L’inchiesta era partita nel 2018 dalla denuncia di Alberto Pairetto, l’allora addetto ai rapporti con i tifosi della società juventina. Le successive intercettazioni e testimonianze hanno restituito uno scenario cupissimo. Le ipotesi di accusa,te in, sono di associazione a, estorsione di favori e biglietti ai danni del club, fino agli episodi di violenza privata contro altri tifosi.della: c’èLa sentenza definitiva riconosce per la prima volta il reato di associazione aper vicende legate alla tifoseria organizzata, creando un importante precedente giuridico nel contrasto alle attività illecite negli stadi italiani.