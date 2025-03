Bergamonews.it - Ultimo giorno di sole prima del ritorno del maltempo: colpo di coda dell’inverno

Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaNella giornata odierna avremo tempo stabile eggiato con gelate nel primo mattino. Tra domani e il fine settimana è previsto un nuovo peggioramento sulla nostra regione con piogge sparse possibili su tutti i settori. Ecco come sarà il meteo in provincia di Bergamo nei prossimi giorni.Giovedì 20 marzo 2025Tempo previsto: per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso.Temperature: minime comprese tra -1 e 2°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10 e 15°C.Venti: in pianura deboli da sud-ovest, in quota deboli da sud-ovest.Venerdì 21 marzo 2025Tempo previsto: nel primo mattino cielo poco nuvoloso o con nubi sparse su tutti i settori.