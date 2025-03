Ilrestodelcarlino.it - Ultimo appuntamento dedicato a Leopardi

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, del 25 febbraio e del 7 marzo, la rassegna “Congiunzioni. Letteratura e Filosofia” si avvia alla conclusione con l’incontro di venerdì 21 marzo. E’ dedicata alla figura di Giacomo, alla ricchezza e complessità del suo pensiero, la terza edizione della rassegna, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” nell’Aula Magna di via Vecchini, 2 e aperta alla cittadinanza. Un ciclo di conferenze curate da relatori di chiara fama in funzione di contributi di grande interesse culturale e di innovazione metodologica legati al tema della felicità eterna dell’intellettuale marchigiano, dell’etica, della scienza, del nichilismo, delle illusioni e del disincanto nella dimensione uomo-natura. Nel terzoil presidente del Centro Studiani, Fabio Corvatta, dialogherà con la professoressa Fabiana Cacciapuoti, responsabile del “Fondo carte” alla Biblioteca Nazionale di Napoli, sull’ambizioso rapporto del classico nel moderno, sulla trasmissione del sapere e la digitalizzazione degli scritti, ma anche sull’incanto e l’illusione nello Zibaldone di cui è curatrice per la nuova edizione dello “Zibaldone di pensieri”.