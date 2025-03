Ultime notizie Papa Francesco | significativi miglioramenti

Leggi su Funweek.it

, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale, sta mostrando. Secondo l’ultimo bollettino medico del 19 marzo, è stata sospesa la ventilazione meccanica non invasiva e ridotta la necessità di ossigenoterapia ad alti flussi. Le infezioni polmonari sono sotto controllo, sebbene non completamente eliminate, e i valori delle analisi sono nella norma. Inoltre, ilha concelebrato la Messa nella solennità di San Giuseppe e sta progredendo nella fisioterapia motoria e respiratoria.Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha espresso la sua vicinanza al Pontefice, sottolineando il suo servizio non solo alla Chiesa, ma all’intera umanità.Inoltre, il servizio postale italiano ha registrato un aumento significativo di lettere indirizzate a, molte delle quali scritte da bambini di tutto il mondo, esprimendo affetto e auguri di pronta guarigione.