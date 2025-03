Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Milano, interruzione al ristorante Cracco

Risotto d’autore o spesa al supermercato di un mese? Dilemma quotidiano, 19 marzo 2025 – Oggi, alle 14.00, cinque persone aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo di, si sono presentati al, nella Galleria Vittorio Emanuele II, per rompere la bolla di privilegio di chi, come politici e élites, si può permettere di pagare un conto che vale la spesa mensile di una famiglia italiana. Le persone hanno esposto striscioni con scritto “Il giusto prezzo” e “”, poi si sono sedute sul pavimento. Un’altra persona ha dialogato con i passanti all’interno della Galleria sul tema della campagna. Alle 14.20 sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno denunciato a piede libero le cinque persone.IL LUSSO DI POCHI E LA FAME DI MOLTIIl 57% degli italiani fatica ad arrivare a fine mese: sono milioni di famiglie italiane che lottano ogni mese per pagare la spesa, l’affitto, la bolletta del gas.