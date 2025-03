Metropolitanmagazine.it - Ultima Generazione irrompe da Cracco: “Pasti gratis ai bisognosi il giovedì, rompiamo la bolla”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli attivisti dihanno fatto irruzione al Ristorantedi Milano in Galleria Vittorio Emanuele II. Nella giornata di ieri, intorno alle 14:00, cinque persone si sono presentate all’interno del locale. La motivazione è quella di “rompere ladi privilegio di chi, come politici ed élites, si può permettere di pagare un conto che vale la spesa mensile di una famiglia italiana”.nel ristorante di: “aiil”La richiesta sarebbe quella di aprire le porte del suo ristorante ogni. Lo chef dovrebbe “offriregratuiti a persone al di fuori della sua abituale clientela. Per gli attivisti è “Un gesto concreto per sostenere chi sta affrontando difficoltà, dimostrando che la buona cucina può essere anche un atto di solidarietà.