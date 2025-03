Unlimitednews.it - Ue, Zelensky “Programma ReArm Europe inizi prima possibile”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr, ha auspicato che ila funzionare il”. “Sarebbe giusto che ilasse a funzionare il, è un’ativa molto utile e lungimirante. Continuate a sviluppare le vostre industrie e la vostra ricerca”, ha dettonel suo intervento in video collegamento al Consiglioo. “L’Ucraina ha una tecnologia efficace e moderna, soprattutto nei droni e nella guerra elettronica, che può giovare a tutta l’Europa e ai nostri partner globali”, ha aggiunto.ha anche accolto con favore la proposta dell’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas di un sostegno da 5 miliardi per delle munizioni a Kiev. “Abbiamo bisogno di fondi per i proiettili di artiglieria e apprezzeremmo molto il sostegno dell’Europa con almeno 5 miliardi di euro il