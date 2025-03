Unlimitednews.it - Ue, Tajani “Siamo leali al Governo ma non rinunceremo a nostri valori”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "alma nona nulla di ciò che riguarda i: sull'Europa non si tratta". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine del vertice del Ppe che si è svolto a Bruxelles in occasione della riunione del Consiglio europeo. Per il titolare della Farnesina l'Italia deve restata ancorata aigiudaico-cristiani su cui si basa l'Europa, come anche sui legami transatlantici. Questa, secondo, deve essere la base del vertice tra Unione europea e Stati Uniti che nelle intenzioni di Roma si deve svolgere insieme a Germania, Gran Bretagna e Francia. "Io mi auguro che ci si possa arrivare, perché per noi l'unità dell'Occidente è fondamentale", ha aggiunto.