Ue Salvini | Totale fiducia in Meloni sinistra divisa e nervosi

Matteoribadisce la proprianella premier, ma anche la contrarietà della Lega al piano di riarmo europeo di Ursula Von Der Leyen. “Ami sembrano un po’ divisi e: detto questo mi pagano per risolvere problemi, noi abbiamoin Giorgia e nel governo, se però fino a ieri ci hanno detto che non potevamo fare nemmeno dieci euro di debito per scuole, sanità, ospedali che adesso qualcuno si svegli per dirci che possiamo spendere ottocento miliardi per comprare armi è qualcosa che non mi convincerà mai. Vogliamo capire di cosa si parla, siamo contrari a truppe italiane in Ucraina, al debito europeo e all’esercito europeo. È un momento in cui ci vuole calma e riflessione. Laha lanostra”, ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega a margine della inaugurazione del nuovo ponte dell’Industria a Roma distrutto da un incendio tre anni fa.