Ue Meloni attacca su Ventotene Opposizioni | Oltraggio

(Adnkronos) – Sarà una ‘magia comunicativa’ delle sue, come dicono in Transatlantico dalle parti della maggioranza, quella di Giorgiache con l’attacco alla Camera in aula al Manifesto diha sviato l’attenzione dalle tensioni del centrodestra. Ma lo stesso effetto, la premier lo ha provocato anche nel campo avversario: ledivise, che si sono presentate in aula con 6 risoluzioni diverse, sono tornate a parlare con una sola voce nella difesa del Manifesto antifascista di, testo fondante dell’Unione europea, sul quale la presidente del Consiglio ha detto di non riconoscersi: “Quella non è la mia Europa”. Duro il commento di Elly Schlein: “Giorgiaha deciso in aula di nascondere le divisioni del suo governo oltraggiando la memoria europea. Noi non accettiamo tentativi di riscrivere la storia”.