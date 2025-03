Unlimitednews.it - Ue, Fitto “Su investimento difesa decidono Stati Membri”

PALERMO (ITALPRESS) – “La possibilità di utilizzare le risorse della politica di coesione per la, già presente nella lettera che la Presidente von der Leyen ha scritto prima del precedente Consiglio europeo agli, è collegata esclusivamente alla volontarietà degli. Vale a dire se un governo richiede di utilizzarle lo può fare questo dal punto di vista dell’immediatezza. In ogni caso la scelta è rimessa alla valutazione deglie quindi ogni Governo deciderà se utilizzarlo o meno. Anche perché, come è evidente, ci sono delle diverse valutazioni. La valutazione che fanno i Paesi del nord-est Europa non è la stessa valutazione che fanno magari i Paesi del sud Europa”. Così Raffaele, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, a margine del convegno “Crescere in Europa – Opportunità per lo sviluppo”, in corso a Villa Igiea a Palermo.