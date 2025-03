Lapresse.it - Ucraina, Zelensky sul cessate il fuoco: “Putin non accetterà finché non saremo fuori dal Kursk. Sta ammassando truppe per colpirci”

e Russia hanno concordato, in linea di principio, unillimitato, dopo che questa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con i leader dei due Paesi questa settimana. Resta da vedere tuttavia quando potrebbe entrare in vigore e quali possibili obiettivi sarebbero off limits per gli attacchi.infatti ha ribadito chenon sta perseguendo seriamente i colloqui di pace e vuole prolungare le battaglie fino a quando non sarà in una posizione più forte. “Non vuole unille nostrenon sarannodal territorio della regione di. Ne sono assolutamente certo. Stae vuole, per esercitare maggiore pressione su di noi”, ha dichiarato il presidente ucraino. “Queste sono le sue tattiche: fare pressione su tutti i fronti, spaventare la gente, colpire con i missili, crearsi condizioni migliori, in un modo o nell’altro, per porre fine alla guerra”, ha aggiunto