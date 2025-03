Lapresse.it - Ucraina, telefonata Trump-Zelensky: avanzata proposta di controllo Usa sulle centrali di Kiev

“Un’ottima, siamo sulla buona strada“. É stato questo il commento del presidente degli Stati Uniti Donalddopo il colloquio di circa un’ora avuto con l’omologo ucraino Volodymyr“per allineare Russia ein termini di richieste e necessità”. “Unafranca e positiva“, gli ha fatto eco il leader ucraino, che continua a sperare nell’aiuto di Washington per “raggiungere una pace duratura quest’anno”. Dopo quella tra il capo della Casa Bianca e il numero uno del Cremlino, dunque, la chiamatasembra far intravedere degli spiragli. I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald@POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped.