Quotidiano.net - Ucraina "Pace entro l’anno"

Leggi su Quotidiano.net

"Ottima telefonata", sostiene Donald Trump, con rituale tecnica da piazzista, dopo un’ora di conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Conversazione positiva, molto sostanziale e schietta", sta al gioco il leader ucraino. Ma da Kiev non segue alcuna reazione altrettanto entusiasta sul racconto (in versione americana) della chiamata di 24 ore prima tra lo stesso Trump e il presidente russo Vladimir Putin: punti cardine un cessate il fuoco di 30 giorni su infrastrutture e impianti energetici (in realtà più utile a Putin per evitare i crescenti danni alle raffinerie) e l’avvio di negoziati tecnici tra Mosca e Washington (già domenica a Gedda) per raggiungere la tregua assoluta convenuta da Kiev. Zelensky esprime "riconoscenza per la leadership del presidente Trump in questo sforzo" e ribadisce "la sua disponibilità ad adottare il cessate il fuoco totale".