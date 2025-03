Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, Europa si è trasformata in partito della guerra

Milano, 20 mar. (LaPresse) – “I segnali provenienti da Bruxelles e dalle capitali europee riguardano principalmente piani di militarizzazione dell’, che sono chiaramente in contrasto con lo stato d’animo dei presidenti di Russia e Stati Uniti di cercare modi per entrare nel processo di risoluzione pacifica. Finora l’è caduta nella militarizzazione di se stessa e si è piuttostoin un”. È quanto ha affermato il portavoce delDimtry Peskov, come riporta l’agenzia Tass.