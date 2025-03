Thesocialpost.it - Ucraina, approvate le conclusioni tra 26 Stati: fuori l’Ungheria

Leggi su Thesocialpost.it

I capi di Stato e di governo dell’Ue riuniti a Bruxelles hanno approvato lesull’a 26, senzache ha mantenuto la propria posizione contraria, come il 6 marzo scorso. Lo riferiscono fonti Ue.Il Consiglio Europeo è iniziato, come di consueto, con uno scambio di opinioni con la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, riferisce una fonte Ue. Dopo una breve discussione, i leader sono passati al punto successivo all’ordine del giorno, l’. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è collegato in videoconferenza dalla Norvegia e ha informato i leader sui recenti attacchi russi, i suoi ultimi contatti con l’amministrazione Usa e i prossimi passi verso un cessate il fuoco “verificabile” e le negoziazioni per un accordo di pace.Leggi anche: “Pace ina queste condizioni”: Zelensky sfida Trump e PutinI leader hanno avuto un “rapido” scambio di opinioni con Zelensky, prima di passare a un dibattito a 27.