‘Ubriachi di gas’, condannate le promotrici del gruppo Facebook nato contro il ‘caro bollette’

Rimini, 20 marzo 2025 –di: si è chiuso il primo grado del processo alle duedelnel 2018 sull’onda del malcontento degli utenti di Sgr per gli aumenti delle bollette. Diffamazione aggravata e turbata libertà Le condanne La vicenda La denuncia Gli attacchi social La difesa: “Una sentenza che ci ha lasciate attonite” Diffamazione aggravata e turbata libertà Il giudice monocratico ha condanMirella Guzzo e Marisa Grossi, rispettivamente amministratrice e moderatrice del, a 3 mesi riconoscendole colpevoli diffamazione aggravata e turbata libertà dell’industria o del commercio. Le condanne Il tribunale ha anche condanle imputate al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, riconoscendo però una provvisionale alle costituite parti civili (le società delSgr e i due amministratori, Bruno Tani e Micaela Dionigi) per un totale di 75mila euro, subordinando la sospensione condizionale della pena all’adempimento delle obbligazioni civili.