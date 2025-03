Amica.it - “U.S. Palmese” dei fratelli Manetti: Rocco Papaleo nel Sud che non si racconta

Leggi su Amica.it

(askanews) – Cosa può succedere in una piccolo paese della Calabria se un campione di serie A viene a giocare nella squadra di dilettanti locale? Questa volta icon U.S. Palmese, nei cinema dal 20 marzo, attraverso il calcio cino una piccola provincia del sud, sana, con le sue dinamiche e i propri rituali.Nella commedia ambientata a Palmi èa convincere i propri concittadini ad autotassarsi per ingaggiare uno dei calciatori più forti del mondo. E come spesso succede la squadra locale accende, più di ogni altra cosa, l’orgoglio della comunità. «In Italia in effetti la parte positiva del Sud è una faccia pocota, che invece esiste, e che è una grande forza del nostro Paese», ha detto Marco, «continuando a pensare che tutto ciò che c’è di vincente sta da un’altra parte, probabilmente non diamo all’Italia la sua identità completa».