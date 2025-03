Tutto ribaltato | Donnarumma alla Juve

Leggi su Sportface.it

eroe in Champions, ma il suo futuro resta aperto: Inter eosservano, mentre altre big sono pronte a fare lo sgambetto alle italiane. Quando conta davvero, Gigiosi prende la scena. Il portiere del Paris Saint-Germain è stato il protagonista assoluto nell’ultima sfida di Champions League contro il Liverpool, regalando ai francesi il passaggio del turno grazie a due parate decisive ai rigori su Nunez e Jones. Una prestazione da incorniciare, premiata con il titolo di migliore in campo, che ha confermato ancora una volta il suo peso specifico nelle notti che contano. D’altra parte come dimenticare la notte di Wembley?E mentre il PSG sogna la coppa, il futuro dirimane un tema caldo. Il contratto dell’ex Milan scadrà a giugno 2026 e il suo valore attuale si aggira attorno ai 40 milioni di euro.