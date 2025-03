Lucascialo.it - Tutto il calcio minuto per minuto: la storia della mitica trasmissione radiofonica

Leggi su Lucascialo.it

Chi è appassionato die non è più giovanissimo, ricorderà con piacere e nostalgia quando il campionato didi Serie A si ascoltava con le radioline. Prima che i grandi network televisivi facessero irruzione, stravolgendo non solo le abitudini degli italiani, ma anche lo stesso. Per molti, diventato meno romantico e molto .L'articoloilper: laproviene da LE VOCI DI DENTRO.