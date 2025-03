Turisti battuta d’arresto a febbraio | -07% dopo 25 mesi di crescita Il Comune | Milano resta attrattiva

Ilgiorno.it - Turisti, battuta d’arresto a febbraio: -0,7% dopo 25 mesi di crescita. Il Comune: “Milano resta attrattiva”

I visitatori accorsi nel capoluogo lombardo il mese scorso sono stati 643.755, in termini assoluti 4.857 persone in meno rispetto al febbraio 2024, in termini percentuali -0,7%. Nulla di drammatico, anche perché immediatamente fuori dai confini meneghini i dati restano positivi: nella Città metropolitana si è passati dagli 821.709 arrivi nel febbraio 2024 agli 823.350 del mese scorso (+0,2%) e nell'area urbana da 871.242 a 873.788 (+0,3%). Chissà, magari qualche visitatore ha scelto di alloggiare fuori città per evitare il caro-affitti della metropoli. Qualche osservatore, inoltre, segnala che a febbraio c'è stato il Ramadan e i turisti musulmani non si sono spostati dai propri Paesi di origine.