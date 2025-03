Internews24.com - Turchia Ungheria 3-1, vittoria facile per la Nazionale di Montella! La partita di Calhanoglu

Leggi su Internews24.com

di Redazione3-1,per ladi! Ladi, in campo per 90 minutiTerminata da poco la sfida di Nations League traed, valida per l’andata del playout retrocessione.per ladi, che con un netto 3-1 archivia la pratica, in vista del ritorno in programma tra tre giorni in terra magiara. Marcature della sfida aperte già nei primi minuti del primo tempo da un gol di Kocku per i padroni di casa, raggiunti poco dopo dal pareggio ungherese con Schafer. Nel secondo tempo, prima Akturkoglu e poi Kahveci regalano la90 minuti in campo per Hakan. Il centrocampista dell’Inter è stato autore di una buonissima gara nella mediana turca, dimostrandosi comunque pronto fisicamente e pienamente recuperato dai recenti problemi fisici.