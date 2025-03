Panorama.it - Turchia, notte di proteste dopo l'arresto dell'oppositore di Erdogan

Quella di ieri è stata una giornata di furiosein. Nonostante il divieto di manifestazione imposto dalla prefettura di Istanbul fino a domenica 23 marzo, decine di migliaia di turchi sono scesi in piazza per protestare contro l’del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamo?lu. Il primo cittadinoa più importante citta turca era stato raggiunto ieri alle prime ore del mattino da numerosi agenti di polizia per essere messo sotto custodia in base alle accuse mossegli contro dalla Procura generale di Istanbul: corruzione, estorsione, frode e favoreggiamento’organizzazione estremista curda Pkk, inconsiderata terroristica.Circa nelle stesse ore sono stati arrestate altre decine di persone legate a Imamo?lu, tra le quali si segnalano politici e giornalisti. La vicenda, considerata la vicinanza con le primarie del Partito Popolare Repubblicano (il principale partito di opposizione al Presidente Erdo?an), a cui il sindaco di Istanbul si era candidato per poi puntare alle presidenziali del 2028, ha fatto pensare ad una vera e propria purga politica.