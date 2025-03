Tpi.it - Turchia, l’appello ai giudici del leader dell’opposizione Ekrem Imamoglu: “Non potete e non dovete restare in silenzio”

, il sindaco di Istanbul eal presidente Recep Tayyip Erdogan, arrestato ieri in, ha lanciato oggi un appello alla magistratura, invitando ia “reagire” e a “nonin”, in un messaggio pubblicato su X dai suoi avvocati.“Faccio appello agli organi della magistratura”, ha scritto oggisui social. “agire e occuparvi di questa manciata di colleghi che stanno macchiando il nostro sistema giudiziario, umiliandoci sulla scena internazionale e distruggendo la nostra reputazione”, ha aggiunto il sindaco di Istanbul. “None nonin”.si è poi rivolto direttamente a Recep Tayyip Erdogan accusandolo, senza però mai nominare direttamente il presidente della, di “innumerevoli macchie di cui non può rendere conto, né nel Paese né all’estero”.