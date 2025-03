Ilprimatonazionale.it - Turchia in bilico: l’arresto di ?mamo?lu e il futuro di Erdo?an

Roma, 20 mar – Secondo la notizia riportata da Ansa, il sindaco di Istanbul, Ekrem ?mamo?lu, è stato arrestato. ?mamo?lu è considerato il principale avversario politico del presidente Recep Tayyip Erdo?an e una figura chiave dell’opposizione turca.arriva a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 31 marzo 2025, in cui ?mamo?lu era candidato per un secondo mandato. Le accuse nei suoi confronti non sono ancora del tutto chiare.Lavieta le manifestazioni e silenzia i socialIl primo cittadino è stato raggiunto all’alba da un centinaio di agenti che si sono recati nella sua abitazione per arrestarlo, pochi giorni prima delle primarie del suo partito dove aveva annunciato che si sarebbe candidato per correre alle elezioni presidenziali, in programma nel 2028. Il sindaco, eletto con il maggior partito di opposizione Chp (il Partito Popolare Repubblicano di Atatürk), è stato messo sotto custodia in base a varie accuse, tra cui “favoreggiamento al terrorismo” in relazione al Pkk e “corruzione”, mentre nelle stesse ore sono state arrestate anche altre 84 persone ritenute a lui vicine, tra cui politici di altre municipalità di Istanbul e giornalisti.