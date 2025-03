Lanazione.it - Tumore al polmone, testato nuovo farmaco sperimentale

Pisa, 20 marzo 2025 – “Grazie al nostropuò esserci una buona possibilità di combattere ilal”. Parole di speranza quelle di Elena Lavantini, direttrice del centro di oncologia molecolare del Cnr di Pisa che sta testando in laboratorio unche “potrebbe essere fondamentale per la cura del cancro ai polmoni”. Di cosa si tratta? “Si chiama Unesbulin, che potrebbe essere un’avanguardia per il futuro perché blocca la crescita delle masse tumorali. Purtroppo non è ancora in distribuzione, ma stiamo verificando con sperimentazioni su dei modelli se può funzionare durante la fase di resistenzalogica, quando le cellule dei pazienti si adeguano ai farmaci e le cure iniziano a non avere più effetto. Sarebbe una grande notizia”. Questopuò essere la cura per il cancro? “Consideri che i tumori hanno tantissime sfaccettature: dobbiamo immaginarli come una giungla che varia da persona a persona e il punto è trovare farmaci mirati per tutti”.