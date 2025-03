Calciomercato.it - Tudor-Juve, tutto confermato: cosa sta succedendo in queste ore

Tra il tecnico croato e il club bianconero giungono novità importanti, tutti i dettagliCome raccontato nei giorni scorsi, Igorha dato la sua disponibilità allantus per subentrare subito.stainore (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico croato, pur chiedendo delle garanzie, ha un legame talmente forte con i bianconeri che accetterebbe anche un incarico a tempo per provare a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. In questi giorni di analisi, incontri e confronti, a Torino c’è infatti la consapevolezza che l’esperienza di Thiago Motta sia di fatto vicina alla conclusione. Vanno capite solo le tempistiche dell’addio, ma la sostanza non cambia: lacontinua a ragionare e a lavorare per il post Thiago Motta.