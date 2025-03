Tuchel è un vincitore dice Sylvinho

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-20 20:50:00 Giorni caldissimi in redazione!Il nuovo manager dell’Inghilterra Thomasè un “”, afferma l’allenatore dell’Albaniamentre si preparano a incontrarsi a Wembley.L’ex difensore dell’Arsenalè il responsabile della prima partita dicome capo dell’Inghilterra ed è invidioso delle ricchezze disponibili per il nuovo uomo.“Thomasè un buon allenatore. È giovane, è une ha molta energia”, ha detto l’ex terzino.“Non importa se suona tre o quattro, ci aspettiamo qualcosa ma non parlerò troppo.“Avevano più paura di abbandonare il torneo che avere l’eccitazione e la fame di vincerlo” Thomasriflette sulla campagna Euro2024 dell’Inghilterra #Itvfootball #Threelions @Inghilterra @GabrielClarke05 pic.twitter.com/ozszzipzvy– ITV Football (@itvfootball) 20 marzo 2025“Sono i giocatori che si muovono in campo e non ci preoccupiamo del sistema, ci preoccupiamo dei giocatori; hanno grandi giocatori che possono giocare uno contro uno, che sono forti e fisici, tecnici e di alta qualità.