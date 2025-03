Justcalcio.com - TS – Juve, Motta, Allegri, Conte, Gasperini. Sull’Inter svela che…

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-19 22:50:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS:Galeone: “Laè il suo sogno”Sul futuro della panchina bianconera Galeone fa il nome: “tatticamente il calciatore più bravo che ho avuto: è un grande allenatore. È bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big. Lasarebbe il suo sogno”. E chance di quarto posto per i bianconeri è ottimista: “Come fa lantus a non andare in Champions League? Arriverà sicuramente quarta, non ho dubbi. Laha speso molto e non dovesse arrivare in Champions, sarebbe un disastro. Il Bologna gioca bene, ma ha un brutto calendario per arrivare al quarto posto”.Galeone: “Se Inzaghi non vince..”Poi si sofferma sul Milan: “Il Milan è una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare.