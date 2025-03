Justcalcio.com - TS – Jorginho al Flamengo con Danilo e Alex Sandro? È già pronto il contratto!

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-20 13:10:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport:Avvistato. Lo sbarco diieri mattina a Rio de Janeiro ha letteralmente fatto impazzire i tifosi del, che sognano l’ingaggio del campione italo-brasiliano per rinforzare il centrocampo della squadra allenata da Filipe Luis. Un magic moment quello della formazione rubronegra reduce dal trionfo nel campionato carioca. Il viatico ideale in vista del Brasilerao che scatterà tra pochi giorni. Le immagini diall’aereoporto di Rio hanno fatto il giro del mondo, diventando subito virali. E non poteva essere altrimenti per quella che potrebbe diventare uno dei colpi più interessanti del mercato estivo. Una pista tra l’altro già svelata da Tuttosport in tempi non sospetti e precisamente lo scorso 2 gennaio, quando era stato raccontato il forte interesse delper l’ex regista del Napoli.