Panorama.it - Tryzub, la misteriosa arma laser di Kiev

Denominata(Tridente, in riferimento al simbolo nazionale), che sarebbe stata impiegata sul campo di battaglia contro obiettivi lenti a bassa quota, probabilmente velivoli senza pilota come i droni Shahed di fabbricazione iraniana. La fonte della notizia sarebbe il colonnello Vadym Sukharevskyi, comandante delle Forze Unmanned dell'Esercito ucraino, che ne avrebbe parlato in modo generico già nel mese di dicembre, come riportato dall'agenzia di stampa ucraina Interfax. Interrogato nuovamente al riguardo da Radio Free Europe nel febbraio di quest'anno, l’ufficiale aveva confermato che l'era operativamente schierata e in grado di abbattere droni a una certa distanza, anche se non sono mai state rilasciate immagini del sistema né informazioni su quali obiettivi abbia neutralizzato e dove.