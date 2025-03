Lanotiziagiornale.it - Trump non si ferma più con i licenziamenti dei dipendenti pubblici: chiude pure il dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il Presidente, Donald, malgrado l’altolà della magistratura, insiste con la sua politica didei. Il tycoon ha annunciato che proprio oggi firmerà un nuovo ordine esecutivo, questa volta mirato are definitivamente il, che gestisce politiche e fondi per programmi di studio e studenti.La notizia, in realtà già ventilata da settimane, è stata conta anche dagli organi di stampa americani. Stando a quanto trapelato sui media, il provvedimento diimpone alla responsabile Linda McMahon di adottare tutti i provvedimenti necessari per facilitare la chiusura del, così da riportare l’istruzione sotto il controllo federale.non sipiù con idei