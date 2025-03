Linkiesta.it - Trump ha proposto a Zelensky il controllo americano sulle centrali ucraine

Dopo aver parlato per ore al telefono con Vladimir Putin, senza battere ciglio per le promesse non rispettate dal dittatore russo e i bombardamenti di Mosca su ospedali e abitazioni, Donaldsi è ricordato che c’è anche un paese invaso e un presidente, Volodymyr, ancora impegnato in una guerra di sopravvivenza. Mercoledì finalmenteha chiamato il leader ucraino e il colloquio è stato descritto dalla Casa Bianca come «fantastico». Un’ora di conversazione per ribadire la necessità di mettere fine al conflitto. Come se il problema fosse l’Ucraina. Si è trattato del primo colloquio tradopo il duro scontro del 28 febbraio nello Studio Ovale. Il presidente ucraino ha ringraziato per il sostegnoe ha chiesto ulteriori aiuti per la difesa aerea.