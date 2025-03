Lidentita.it - Trump e la proprietà Usa per difendere le centrali in Ucraina

Leggi su Lidentita.it

La miglior strategia per evitare che la Russia attacchi le infrastrutture energetiche insarebbe, per Donald, quella di farne “americana”. A svelarlo è stato il segretario di Stato Usa Marco Rubio che, in una nota congiunta con il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz diffusa ieri sera proprio dalla Casa Bianca, .e laUsa perleinL'Identità.