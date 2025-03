Lettera43.it - Trump attacca la Federal Reserve: «Farebbe meglio ad abbassare i tassi»

Leggi su Lettera43.it

Dopo l’annuncio delladi mantenere invariati id’interesse, Donaldha lanciato un’invettiva contro la banca centrale Usa attraverso un post su Truth nel quale ha scritto: «La Fedmoltoa TAGLIARE Imentre i dazi statunitensi iniziano a farsi strada nell’economia. Fate la cosa giusta. Il 2 aprile è il giorno della liberazione in America!!!».Chair Powell reads opening statement at the #FOMC press conference on March 19, 2025: https://t.co/6VUpH6dgzP—(@) March 19, 2025Le parole del presidente Jerome Powell: «L’incertezza sulle prospettive economiche è aumentata»Un botta e risposta arrivato dopo che Jerome Powell, il presidente della Fed, aveva parlato di «un’incertezza sulle prospettive economiche aumentata», data dall’attuale contesto economico caratterizzato da una «incertezza insolitamente elevata, legata alle politiche che l’amministrazioneintende adottare nei settori del commercio, dell’immigrazione e della politica fiscale.