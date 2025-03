Ilgiorno.it - Truffe sull’acquisto d’auto, la Procura: giudizio immediato

Leggi su Ilgiorno.it

Lachiede ilper la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’autoriciclaggio di auto, più di un centinaio, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non venivano pagate le rate e venivano rivendute a ignari clienti. Ma molti degli imputati sarebbero pronti ad uscire dalla scena giudiziaria con riti alternativi, chiedendo il processo abbreviato o di concordare il patteggiamento della pena con il pubblico ministero Salvatore Bellomo. Era gennaio quando la Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Angela Colella nei confronti di 14 persone. Tra quelli finiti in manette in Brianza padre e figlio, 54 e 32 anni, Pietro e Yuri Mottadelli, quest’ultimo titolare di una concessionaria di auto a Bellusco e il primo con vecchi precedenti penali in materia di veicoli e altri commercianti del settore del Vimercatese, Bartolomeo Arena, Raffaele Iantonio e Luigi Magno, nonché il 34enne Antony Simon Uier di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo.