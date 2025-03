Lanazione.it - Truffa bonus facciate, giro d’affari milionario: arrestato De Simone. Tredici misure cautelari

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 20 marzo 2025 – Nuovi guai giudiziari per l’ex “patron” della Pistoiese e garante del Trust Orange, Maurizio De, che ieri è statoad Avellino nell’ambito dell’indagine avviata nel 2021 su undi fittizi crediti d’imposta per oltre trenta milioni di euro per lavori edilizi, che secondo l’accusa non sarebbero mai stati eseguiti, legati all’accesso al. Con lui è finito in carcere anche Alexander Mair, referente nel Veneto per molte delle società-fantasma legate a De. Insieme a loro il giudice di Avellino ha dispostoper altre 11 persone. De, lo ricordiamo, era ai domiciliari per un’indagine parallela e ’fotocopia’, della Procura Europea, che lo vede accusato di frode fiscale ai danni dell’Unione Europea legata ai fondi del Pnrr.