Trema ancora la terra nel Lazio | nella notte forte scossa registrata dall’INGV

lanel cuore dellaUnadi apprensione per gli abitanti dell’area tra Frosinone e l’Abruzzo, che sono stati svegliati da unadi terremotoalle 3:45 del 20 marzo. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.0 con epicentro localizzato nel comune di Pescosolido, a una profondità di 9 chilometri.Il terremoto avvertito in tutta la zonaIl movimento tellurico è stato percepito chiaramente in diversi comuni della zona del Sorano, con segnani arrivate da più centri abitati. Molte persone sono state svegliate dalle oscilni delle loro abitazioni, mentre sui social sono apparsi subito i primi commenti di chi ha avvertito la.Nonostante lo spavento, non sono stati segnalati danni a edifici o persone, e non si sono registrati interventi di emergenza.