Tre reliquie di San Nicola tornano a Bari

AGI - - "Ringrazio le autorità canadesi per aver restituito all'Italia tre preziosi oggetti sacri esportati illecitamente. È un importante gesto di collaborazione verso il governo italiano e un segno di rispetto verso il patrimonio religioso e culturale relativo a Sandi". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, commentando la cerimonia svoltasi ieri sera a Ottawa, nella quale sono stati restituiti all'Italia tre beni culturali (una reliquia ossea, una capsella contenente piu'e una statuetta lignea del Santo) provenienti dalla Basilica di Sandie sequestrati dalla Canadian Border Service Agency. La restituzione e' avvenuta al termine dell'evento "Canada-Italy Symposium on Crimes Against Cultural Property", organizzato dal ministero della Cultura canadese per discutere dell'impegno comune nella lotta al traffico illecito di beni culturali, al quale e' intervenuto il Comandante dei Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, Francesco Gargaro.