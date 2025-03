Ilgiorno.it - Tre continenti in sala “Fescaaal“ in 44 film

Dieci giorni di proiezioni in, 44- tra 25 prime italiane e una prima mondiale - incontri con gli autori ed eventi, più nove giorni di proiezioni online con MYmovies: debutta domani la 34ª edizione del Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina, che proseguirà fino al 30 marzo tra il Cinema Godard di Fondazione Prada, Cineteca Milano Arlecchino, l’Auditorium San Fedele e Festival Center. Oggi alle 18.30 all’Arlecchino un’anticipazione, con la proiezione di Un documentario d’impresa: Oduroh. Eni, il cinema e l’Africa seguito dal cortometraggio Oduroh del 1964, da un rinfresco e dalla proiezione, in anteprima nazionale, delSearching for Amani. Questa nuova edizione del ““ segna l’inizio della collaborazione tra Coe Ets e la Fondazione Terre des Hommes Italia.