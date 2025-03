Ilfattoquotidiano.it - “Tre attori hanno rovinato il film”: J.K. Rowling torna all’attacco, la stoccata i protagonisti di Harry Pott

J.K., autrice dier,al centro delle polemiche. Questa volta, sotto i riflettori ci sono tre volti noti della saga cinematografica. La scrittrice ha lanciato un commento tagliente su X (ex Twitter) in risposta a una domanda che chiedeva: “Quale attore rovina all’istante un?”. La sua risposta, con tanto di emoji che ridono, ha fatto infuriare il web: “Tre risposte. Mi dispiace, ma era irresistibile”. In moltisubito associato il suo commento a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, idier.Le tensioni tra lae glinon sono nuove. Le sue opinioni controverse sui diritti delle persone transgenderalimentato lo scontro. La scrittrice ha dichiarato di non potersi “perdonare” Radcliffe e Watson per il loro sostegno alla causa trans.