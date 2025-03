Anteprima24.it - Travolto da tir in retromarcia, 41enne muore in azienda trasporti

Tempo di lettura: 2 minutiIncidente sul lavoro in un’didi Maddaloni, nel Casertano, dove un, T. G. le sue iniziali, rappresentante legale della società, è morto dopo essere statodalla motrice di un autotreno in.La tragedia è avvenuta davanti ai colleghi dell’uomo, residente a Vairano Patenora.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini. La salma è stata trasportata al reparto di Medicina legale dell’ospedale di Caserta.“La sicurezza sul lavoro continua ad essere sacrificata in nome del profitto e non possiamo più tollerarlo. Cresce il numero di infortuni, anche mortali, sui luoghi di lavoro. Se non si interviene in maniera strutturale, soprattutto attraverso la prevenzione e il rispetto della normativa e se non si fa della salute e sicurezza sul lavoro il valore primario e irrinunciabile, continuerà la strage”.