Trasporto pubblico locale lo sciopero del venerdì | le fasce protette in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Domani sarà l’ennesimonero per ilitaliano, con unonazionale di 24 ore del settore tpl annunciato negli scorsi giorni da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas. Una mobilitazione in cui vengono chiesti incrementi salariali, condizioni di lavoro meno usuranti, maggiore sicurezza per lavoratori e passeggeri e contro le privatizzazioni. In ogni città gli autisti incroceranno le braccia nel rispetto di diversedi garanzia. A Roma l’agitazione coinvolgerà la rete Atac e la rete periferica gestita dagli operatori privati e leandranno da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano, le linee Atm saranno regolari fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Napoli, Busitaliaha detto che leandranno dalle 6.