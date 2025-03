Lapresse.it - Trasporto pubblico, accordo sul contratto: revocato lo sciopero del primo aprile

Via libera al Mit per l’sul rinnovo delcollettivo nazionale delLocale, alla presenza del vice ministro Edoardo Rixi. Un risultato atteso da molti anni da oltre 110mila operatori, che oggi diventa realtà grazie all’impegno congiunto del governo, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali. Lo riferisce il ministero in una nota, spiegando che pertanto loprevisto il 1è stato.“Questo– rileva il Mit – mette fine a un lungo periodo di incertezze, assicurando migliori condizioni per chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale a cittadini e imprese. Già dal prossimo mese i lavoratori troveranno un aumento complessivo in busta paga che potrà arrivare fino a 240 euro, a regime. Un epilogo fortemente caldeggiato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha sempre seguito il dossier e che testimonia la volontà del governo di sostenere concretamente il settore, favorendo stabilità e sviluppo.